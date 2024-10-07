Над Курской областью сбили украинскую ракету и беспилотник

Над территорией Курской области уничтожили украинскую ракету и беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы!» — написал глава Курской области.

Накануне в Минобороны России сообщили, что российские средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над Курской областью. По данным ведомства, был уничтожен летательный аппарат самолетного типа.

В этот же день житель Суджанского района Курской области Илья Ульянец рассказал, как украинские военные обстреляли точку эвакуации, где собирались местные. По его словам, в результате обстрела загорелся один из соседних домов.

3 октября очевидица сообщила военным следователям, что житель Курской области ползком спасался от украинского военнослужащего, который в упор стрелял в его автомобиль. Женщина отметила, что мужчина пытался выехать из слободы Гончаровки Суджанского района.

Ранее Минобороны назвало число сбитых за ночь дронов над регионами РФ.