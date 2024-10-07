Делегация России на форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) предаст гласности преступления наемников на территории Курской области. Об этом сообщила в интервью РИА Новости исполняющая обязанности руководителя делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

По ее словам, для России крайне важно, чтобы международное сообщество четко понимало, что происходит сейчас в курском приграничье, какие преступления совершаются Украиной при иностранной поддержке.

По статье уголовного кодекса Российской Федерации об участии наемника в вооруженном конфликте или военных действиях предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее военкор Марат Хайруллин сообщал, что ВСУ готовят взрыв грязной ядерной бомбы в Курской области.