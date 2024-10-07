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Названо число израильтян, пострадавших при обстреле со стороны Ливана

Ynet: на севере Израиля в результате обстрела Ливана пострадали 10 жителей

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Hussein Malla/AP

Один человек получил тяжелые ранения в результате обстрела северных районов Израиля со стороны Ливана. Об этом пишет портал Ynet.

По информации журналистов, всего во время атаки пострадали 10 жителей страны.

Мужчина, состояние которого оценивается как тяжелое, в момент обстрела находился на берегу озера Кинерет в городе Тверия. Еще несколько человек получили ранения из-за ударов по городу Хайфе.

Из материала следует, что среди пострадавших есть 73-летний гражданин Израиля. У него диагностировали травмы средней степени тяжести.

Трое человек получили легкие ранения. Двое жителей травмировались, когда бежали в укрытия.

Как выяснили авторы публикации, также одному мужчине понадобилась медицинская помощь из-за шокового состояния. Более того, в больницу с травмой головы поступил 13-летний мальчик. Изначально состояние ребенка оценивалось как средней степени тяжести, но позже врачи сообщили, что он находится в удовлетворительном состоянии.

В числе пострадавших есть и 22-летний молодой человек. Его ранило осколками оконного стекла, которое оказалось выбито в результате воздействия взрывной волны.

Ночью 7 октября пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об обстреле северных районов страны со стороны Ливана. Представители израильских войск уточнили, что в сторону Хайфы было выпущено около пяти снарядов. Кроме того, 15 ракет летели по направлению к Верхней Галилее.

Ранее на севере Израиля создали «закрытую военную зону».

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Операция Израиля в Ливане
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