В Днепропетровской области Украины произошел пожар на предприятии

На предприятии в Павлограде Днепропетровской области Украины после взрывов произошел пожар. Об этом сообщил глава областного совета Николай Лукашук в своем Telegram-канале.

«Произошел пожар. Повреждено предприятие», — написал Лукашук, не уточнив, о каком предприятии идет речь.

В ночь на 7 октября украинские издания сообщали о взрывах в Павлограде Днепропетровской области на фоне воздушной тревоги.

Накануне вечером взрывы произошли в украинском городе Херсоне. В этот же день стало известно, что российские военные ударили по порту вблизи Одессы, когда там разгружали судно с западным оружием для Вооруженных сил Украины.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Западе оценили эффективность российских авиабомб.