Над Воронежской областью сбили беспилотник ВСУ

В ночь на 7 октября дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили в одном из районов Воронежской области беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

По его словам, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Минобороны России сообщило, что средства ПВО за ночь сбили 21 украинский беспилотник над территорией Республики Крым, над Курской, Белгородской, Брянской и Воронежской областями.

6 октября Минобороны РФ сообщало, что средства ПВО сбили за сутки 68 дронов ВСУ.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.