Оператор беспилотных летательных аппаратов с позывным «Метис» рассказал агентству РИА Новости, что украинские войска в Курской области используют более мощные средства радиоэлектронной-борьбы (РЭБ), чем части Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Очеретинском участке фронта.

По словам военного, лес в Курской области гораздо более плотный, чем в Донецкой народной республике (ДНР), и мест для укрытия достаточно. В ДНР при этом «все лысое», и от дрона скрыться сложно.

«Но главное — тут РЭБ работает сильнее. Даже новые частоты, которые мы раньше не использовали, довольно оперативно глушатся, из-за чего поражать цели сложнее», — сказал оператор беспилотников.

6 октября Минобороны РФ сообщало, что украинские войска за все время боевых действий в Курской области потеряли более 20,8 тыс. солдат. По данным ведомства, российские солдаты также вывели из строя 136 танков и 98 бронетранспортеров. Вместе с ними украинские формирования лишились 584 автомобилей, 66 боевых машин пехоты, 171 артиллерийского орудия и 885 боевых бронированных машин.

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