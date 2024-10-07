Израильские военные взяли штурмом город на Западном берегу реки Иордан

Израильская армия при помощи военной техники взяла штурмом расположенный на Западном берегу реки Иордан город Дженин. Об этом сообщает палестинское информагентство WAFA.

По имеющимся сведениям, 7 октября на рассвете израильские военные в сопровождении военной техники и бульдозеров начали штурм восточной части Дженина в направлении кварталов Халима Аль-Саадия и Баядер.

Израильские солдаты также окружили городскую больницу и перекрыли все ведущие к ней дороги.

7 октября в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что нанесли удар по находившимся в здании больницы города Дейр-эль-Балах в секторе Газа командно-контрольным центрам палестинского радикального движения ХАМАС.

Накануне член политбюро ХАМАС Халиль аль-Хейя заявил, что движение отказалось отступать от своих позиций на переговорах о прекращении огня в секторе Газа.

Ранее Путин рассказал о методах решения конфликта Израиля и Палестины.