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Израильские военные взяли штурмом город на Западном берегу реки Иордан

WAFA: армия Израиля взяла штурмом город Дженин на Западном берегу Иордана

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Ohad Zwigenberg/AP

Израильская армия при помощи военной техники взяла штурмом расположенный на Западном берегу реки Иордан город Дженин. Об этом сообщает палестинское информагентство WAFA.

По имеющимся сведениям, 7 октября на рассвете израильские военные в сопровождении военной техники и бульдозеров начали штурм восточной части Дженина в направлении кварталов Халима Аль-Саадия и Баядер.

Израильские солдаты также окружили городскую больницу и перекрыли все ведущие к ней дороги.

7 октября в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что нанесли удар по находившимся в здании больницы города Дейр-эль-Балах в секторе Газа командно-контрольным центрам палестинского радикального движения ХАМАС.

Накануне член политбюро ХАМАС Халиль аль-Хейя заявил, что движение отказалось отступать от своих позиций на переговорах о прекращении огня в секторе Газа.

Ранее Путин рассказал о методах решения конфликта Израиля и Палестины.

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