Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись на северо-запад от Угледара, который российские войска ранее взяли под контроль. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

«Подразделения группировки войск «Восток» продолжают оттеснять врага и развивать успех. Часть из них продвинулись северо-западнее Угледара и в районе Веселого, приближаясь к Богоявленке», — говорится в сообщении.

Разведывательный беспилотник выявил артиллерийские орудия украинской армии в лесополосе, которые были уничтожены с помощью реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град». Кроме того, Минобороны сообщило, что военнослужащие оказывают всестороннюю помощь оставшимся в Угледаре местным жителям — их в городе свыше 100 человек.

3 октября Минобороны сообщило, что российские подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль Угледар в ДНР. Российским военнослужащим удалось сломить украинскую оборону города, проведя обходной маневр и ударами с флангов взяв населенный пункт в клещи. Бойцы, штурмовавшие город, рассказали, что солдаты ВСУ сопротивлялись до последнего, укрываясь в шахтах и подвалах от огня российской артиллерии.

Ранее в Госдуме сообщили о намерении восстановить Угледар.