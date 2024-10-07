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Пророссийское подполье помогло уничтожить состав с техникой ВСУ в Сумской области

Лебедев: диверсия подполья поставила состав с техникой ВСУ под удар ВКС России

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Oleg Petrasiuk/AP

Пророссийское сопротивление помогло уничтожить состав с техникой Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в интервью РИА Новости.

«Составы с военным грузом, идущим в Сумскую область со стороны Черниговской и Киевской областей, были вынуждены простаивать, нарушая логистическую цепочку. Составы с грузами потом пошли, но получилось скопление сил и средств, по которому отработали ВКС уже в Сумской области», — заявил он.

До этого Лебедев сообщил, что производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для ВСУ приостановлено из-за диверсии пророссийского сопротивления в Черниговской области.

Как отметил он, был сожжен силовой трансформатор электрической подстанции «Новый Быков», в результате чего нарушилось энергоснабжение в населенных пунктах Новый Быков, Петровка, Казацкое. Временно остановлено производство БПЛА в селе Новый Быков.

Сергей Лебедев — координатор николаевского подполья. Его также знают как автора телеграм-канала «Лохматый Z». На Украине его обвинили в государственной измене, сотрудничестве с ФСБ и заочно приговорили к 15 годам лишения свободы. Лебедев назвал приговор суда признанием своих заслуг. Он добавил, что из-за конфискованного имущества не переживает, для него главное — это приблизить победу.

Лебедев переехал в Донецк после 2014 года и позднее получил российское гражданство. Свою деятельность он описал как «поддержку наших людей с той стороны». Он отметил, что не имеет журналистского образования и не может называться военкором. Координатор подполья уже опровергал заявления Службы безопасности Украины о том, что он якобы работает внештатным журналистом РИА Новости.

Ранее бывший разведчик заявил, что Зеленского «кормят объедками».

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