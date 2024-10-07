Удары израильской авиации привели к прекращению работы двух больниц в Бейруте

Две больницы, расположенные в южных районах столицы Ливана, временно прекратили работу из-за ударов израильской авиации. Об этом сообщает панарабский телеканал Al Mayadeen.

Речь идет о больнице Святой Терезы и госпитале «Аль-Расул Аль-Азам». Всего по югу Бейрута израильская авиация нанесла не менее семи ударов.

7 октября израильские военные атаковали находившиеся в здании больницы города Дейр-эль-Балах в секторе Газа командно-контрольные центры палестинского радикального движения ХАМАС.

Накануне сообщалось, что проиранское шиитское движение «Хезболла» выпустило в сторону Израиля со стороны Ливана свыше 120 снарядов.

В ночь на 1 октября Армия обороны Израиля объявила об ограниченных наземных рейдах в южном Ливане против ливанского шиитского движения «Хезболла». Израильская армия заявила о «локализованных, целевых сухопутных» операциях в деревнях, расположенных близко к границе, которые представляют непосредственную угрозу для израильских населенных пунктов.

Ранее посол РФ призвал Израиль прекратить боевые действия в Ливане.