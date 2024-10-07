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Дипломат сообщила о подготовке НАТО к вооруженному конфликту с Россией

Жданова: игра НАТО против России может привести к катастрофическим последствиям

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Mindaugas Kulbis/AP

Организация Североатлантического договора (НАТО) давно готовится к потенциальному конфликту с Россией. Об этом заявила и.о. руководителя делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова, слова которой передает РИА Новости.

По ее словам, на сегодняшний день уже сформированы задачи для военных, одобрены региональные планы обороны, а также «обкатываются» логистические маршруты переброски войск и оружия на «восточный фланг» через Атлантику. Также она заявила, что альянс предпринимает провокационные шаги на Украине, а некоторые члены военного объединения обсуждают возможную отправку военных в зону конфликта.

Как отметила Жданова, «эта игра может выйти из-под контроля и привести к разрастанию конфликта с катастрофическими последствиями».

27 сентября помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что НАТО в ходе военных учений на регулярной основе ведет отработку сценариев борьбы с Россией.

До этого издание Reuters писало, что НАТО разрабатывает план транспортировки раненых военнослужащих на случай военного столкновения с Россией.

Ранее в ФСБ заявили, что США хотят вести украинский конфликт на территории Белоруссии.

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