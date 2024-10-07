В ООН сообщили об угрозе безопасности миротворцев со стороны Израиля

Израильская армия подвергает опасности миротворцев Организации Объединенных Наций (ООН), разместив свои позиции рядом с миссией всемирной организации на время сухопутной операции против «Хезболлы» в Ливане. Об этом пишет New York Times (NYT).

Представитель ООН по миротворческим миссиям Ник Бирнбэк назвал неприемлемым ставить под угрозу безопасность миротворцев ООН.

Как отметили представители сил ООН в Ливане, израильская сторона призвала миротворцев передислоцироваться перед началом операции, но получила отказ.

5 октября официальный представитель миротворческих сил Андреа Тененти заявил, что временные силы ООН остаются на своих позициях в южном Ливане вопреки рекомендациям армии Израиля передислоцироваться из ряда населенных пунктов.

В ночь на 7 октября север Израиля, в том числе Хайфа, подверглись обстрелам со стороны Ливана.

Ранее сообщалось, что Израилю предложили компенсацию за отказ атаковать некоторые объекты Ирана.