Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ООН сообщили об угрозе безопасности миротворцев со стороны Израиля

NYT: Израиль подверг миротворцев ООН опасности из-за операции в Ливане

close
Amr Abdallah Dalsh/Reuters

Израильская армия подвергает опасности миротворцев Организации Объединенных Наций (ООН), разместив свои позиции рядом с миссией всемирной организации на время сухопутной операции против «Хезболлы» в Ливане. Об этом пишет New York Times (NYT).

Представитель ООН по миротворческим миссиям Ник Бирнбэк назвал неприемлемым ставить под угрозу безопасность миротворцев ООН.

Как отметили представители сил ООН в Ливане, израильская сторона призвала миротворцев передислоцироваться перед началом операции, но получила отказ.

5 октября официальный представитель миротворческих сил Андреа Тененти заявил, что временные силы ООН остаются на своих позициях в южном Ливане вопреки рекомендациям армии Израиля передислоцироваться из ряда населенных пунктов.

В ночь на 7 октября север Израиля, в том числе Хайфа, подверглись обстрелам со стороны Ливана.

Ранее сообщалось, что Израилю предложили компенсацию за отказ атаковать некоторые объекты Ирана.

Все новости на тему:
Операция Израиля в Ливане
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами