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В США рассказали о тактике ВСУ для истощения России

NYT: ВСУ стратегией медленного отступления надеются измотать Россию

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Евгений Биятов/РИА Новости

Армия Украины надеется на стратегию «медленного отступления», чтобы измотать Россию. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

В материале сказано, что противники пытаются измотать друг друга, нанося максимальный ущерб в надежде лишить ресурсов для дальнейшего наступления. Издание пишет, что основные бои сейчас идут в Донбассе.

6 октября украинский военный корреспондент Богдан Мирошников сообщил, что украинские солдаты потеряли населенный пункт Цукурино, расположенный на Покровском направлении в Донецкой народной республике (ДНР).

5 октября новостное агентство ТАСС со ссылкой на силовые структуры сообщило, что военные ВСУ начали покидать позиции около населенных пунктов Кураховка и Горняк в ДНР. Как выяснили журналисты, пока украинские солдаты выходят из-под огня малыми группами. Но из-за ударов артиллерийских расчетов в составе российских войск формирования ВСУ все равно теряют значительное количество личного состава.

Ранее в Британии заявили, что Владимир Зеленский готовится к собственному побегу на Запад вместо переговоров.

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Операция на Украине
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