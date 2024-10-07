Армия Украины надеется на стратегию «медленного отступления», чтобы измотать Россию. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

В материале сказано, что противники пытаются измотать друг друга, нанося максимальный ущерб в надежде лишить ресурсов для дальнейшего наступления. Издание пишет, что основные бои сейчас идут в Донбассе.

6 октября украинский военный корреспондент Богдан Мирошников сообщил, что украинские солдаты потеряли населенный пункт Цукурино, расположенный на Покровском направлении в Донецкой народной республике (ДНР).

5 октября новостное агентство ТАСС со ссылкой на силовые структуры сообщило, что военные ВСУ начали покидать позиции около населенных пунктов Кураховка и Горняк в ДНР. Как выяснили журналисты, пока украинские солдаты выходят из-под огня малыми группами. Но из-за ударов артиллерийских расчетов в составе российских войск формирования ВСУ все равно теряют значительное количество личного состава.

Ранее в Британии заявили, что Владимир Зеленский готовится к собственному побегу на Запад вместо переговоров.