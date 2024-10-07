Число раненых при обстреле Израиля увеличилось

Число раненых при ракетном обстреле города Хайфа на севере Израиля увеличилось до пяти. Об этом сообщает Times of Israel.

До этого израильские медики сообщали о двух раненых. Отмечается, что у всех пострадавших осколочные ранения, но их состояние не представляет опасности для жизни.

В ночь на 7 октября стало известно, что север Израиля, в том числе Хайфа, подверглись обстрелам со стороны Ливана. В сторону Хайфы и окрестностей было выпущено около пяти снарядов из Ливана, из-за чего там объявлялась воздушная тревога. Были запущены ракеты-перехватчики. Зафиксировано падение снарядов в этом районе. 15 ракет выпустили в сторону Верхней Галилеи. Часть снарядов перехвачена, другие упали в разных районах.

23 сентября Израиль объявил о начале «упреждающей наступательной операции» в Ливане под кодовым названием «Стрелы севера». По заявлению ЦАХАЛ, ее целью является инфраструктура «Хезболлы», которую шиитская группировка строила последние 20 лет. На прошлой неделе израильские ВВС наносили ракетные удары по офисам и штабам «Хезболлы» в Бейруте, бензохранилищу шиитских отрядов, а также по туннелю на границе Ливана с Сирией.

Ранее Израилю предложили компенсацию за отказ атаковать некоторые объекты Ирана.