Израиль наносит удары по Бейруту

Военно-воздушные силы Израиля наносят новые удары по военным объектам шиитской организации «Хезболла» в Бейруте. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

Целью израильской армии стали штаб разведки боевого крыла «Хезболлы» в Бейруте, средства сбора разведданных, командные центры и другие объекты инфраструктуры. Также были нанесены удары по оружейным складам шиитской организации в Бейруте. Кроме того, ЦАХАЛ атаковал инфраструктуру «Хесболлы» в Ливане.

До этого стало известно, что север Израиля, в том числе Хайфа, подверглись обстрелам со стороны Ливана.

23 сентября Израиль объявил о начале «упреждающей наступательной операции» в Ливане под кодовым названием «Стрелы севера». По заявлению ЦАХАЛ, ее целью является инфраструктура «Хезболлы», которую шиитская группировка строила последние 20 лет. На прошлой неделе израильские ВВС наносили ракетные удары по офисам и штабам «Хезболлы» в Бейруте, бензохранилищу шиитских отрядов, а также по туннелю на границе Ливана с Сирией.

Ранее посол Ливана рассказал об усилиях РФ по прекращению огня на Ближнем Востоке.