Около 200 тысяч человек планируют призвать в армию Польши в этом году

До 200 тысяч резервистов планируют призвать на военные учения в Польше в текущем году. Об этом сообщает издание wnp.pl.

Отмечается, что целью этих тренингов является поддержание хорошей физической формы и освежение навыков, полученных во время военной службы. В соответствии с законом Об обороне Отечества», резервистов могут призвать в любое время.

4 октября глава Генштаба ВС Польши генерал Веслав Кукула заявил, что нынешнему поколению поляков придется участвовать в военных действиях для поддержания боеготовности Польши. По его словам, в Польше необходимо создать вооруженные силы, подготовленные для такого рода действий. Он также добавил, что потенциал вероятного противника «очень велик», не указав при этом, о ком идет речь.

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш накануне сообщил, что армия Польши стала третьей в НАТО по показателю численности, превысив количество солдат в 200 тысяч.

Ранее сообщалось, что Черногория вернет обязательный призыв в армию спустя 18 лет после его отмены.