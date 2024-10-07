Израиль подвергся обстрелам со стороны Ливана

Север Израиля, в том числе Хайфа, подверглись обстрелам со стороны Ливана. Об этом сообщает пресс-служба израильской армии.

В сторону Хайфы и окрестностей было выпущено около пяти снарядов из Ливана, из-за чего там объявлялась воздушная тревога. Были запущены ракеты-перехватчики. Зафиксировано падение снарядов в этом районе. 15 ракет выпустили в сторону Верхней Галилеи. Часть снарядов перехвачена, другие упали в разных районах.

6 октября сообщалось, что шиитское движение «Хезболла» выпустило в сторону Израиля со стороны Ливана свыше 120 снарядов.

23 сентября Израиль объявил о начале «упреждающей наступательной операции» в Ливане под кодовым названием «Стрелы севера». По заявлению ЦАХАЛ, ее целью является инфраструктура «Хезболлы», которую шиитская группировка строила последние 20 лет. На прошлой неделе израильские ВВС наносили ракетные удары по офисам и штабам «Хезболлы» в Бейруте, бензохранилищу шиитских отрядов, а также по туннелю на границе Ливана с Сирией.

Ранее Израиль заявил о готовности ударить по ядерным объектам Ирана.