Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Израиль подвергся обстрелам со стороны Ливана

Север Израиля и Хайфа подверглись новым обстрелам со стороны Ливана

close
Amir Cohen/Reuters

Север Израиля, в том числе Хайфа, подверглись обстрелам со стороны Ливана. Об этом сообщает пресс-служба израильской армии.

В сторону Хайфы и окрестностей было выпущено около пяти снарядов из Ливана, из-за чего там объявлялась воздушная тревога. Были запущены ракеты-перехватчики. Зафиксировано падение снарядов в этом районе. 15 ракет выпустили в сторону Верхней Галилеи. Часть снарядов перехвачена, другие упали в разных районах.

6 октября сообщалось, что шиитское движение «Хезболла» выпустило в сторону Израиля со стороны Ливана свыше 120 снарядов.

23 сентября Израиль объявил о начале «упреждающей наступательной операции» в Ливане под кодовым названием «Стрелы севера». По заявлению ЦАХАЛ, ее целью является инфраструктура «Хезболлы», которую шиитская группировка строила последние 20 лет. На прошлой неделе израильские ВВС наносили ракетные удары по офисам и штабам «Хезболлы» в Бейруте, бензохранилищу шиитских отрядов, а также по туннелю на границе Ливана с Сирией.

Ранее Израиль заявил о готовности ударить по ядерным объектам Ирана.

Все новости на тему:
Операция Израиля в Ливане
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами