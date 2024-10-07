Российские системы РЭБ снизили эффективность установок HIMARS

Российская система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) снизила эффективность американских реактивных установок HIMARS более чем на 90 процентов. Об этом пишет The Atlantic.

Посетившие Украину американские отставные военные заявили, что год назад HIMARS была самой востребованной системой на фронте. Теперь же, по их словам, коэффициент успешного поражения составляет менее 10 процентов из-за работы российской РЭБ.

До этого издание Military Watch Magazine сообщало, что российские средства РЭБ сделали неэффективным используемое Украиной западное высокоточное вооружение.

Также РЭБ мешают Вооруженным силам Украины использовать спутниковый интернет Starlink, предоставленный американским предпринимателем Илоном Маском. Из-за того, что русские научились отключать Starlink, им удается в последнее время демонстрировать успехи на ряде направлений в зоне спецоперации.

Ранее в Британии признали, что украинское командование отстранилось от провала обороны в ДНР.