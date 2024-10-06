ЦАХАЛ засек 120 снарядов «Хезболлы»

Шиитское движение «Хезболла» выпустило в сторону Израиля со стороны Ливана свыше 120 снарядов. Об этом сообщила Армия обороны страны (ЦАХАЛ) в Telegram.

В посте в 23:12 также подчеркивается, что Израиль продолжит противодействовать «Хезболле».

23 сентября Израиль объявил о начале «упреждающей наступательной операции» в Ливане под кодовым названием «Стрелы севера». По заявлению ЦАХАЛ, ее целью является инфраструктура «Хезболлы», которую шиитская группировка строила последние 20 лет. Только на этой неделе израильские ВВС наносили ракетные удары по офисам и штабам «Хезболлы» в Бейруте, бензохранилищу шиитских отрядов, а также по туннелю на границе Ливана с Сирией.

Кроме того, в ночь на 1 октября Армия обороны Израиля объявила об ограниченных наземных рейдах в южном Ливане против «Хезболлы». Израильская армия заявила о «локализованных, целевых сухопутных» операциях в деревнях, расположенных близко к границе, которые представляют непосредственную угрозу для израильских населенных пунктов.

Ранее на севере Израиля появилась «закрытая военная зона».