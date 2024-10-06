Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) не знает, что делать в связи с обрушением обороны на юге Донбасса. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

«У меня такое ощущение, что украинское командование, по сути, умыло руки в отношении того, что происходит в южной части Донбасса», — сказал эксперт.

6 октября экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что президент Украины Владимир Зеленский атакой на Курскую область в три раза ускорил продвижение российских войск в Донбассе. По словам Макговерна, украинские войска, посланные под Курск, отчаянно нужны были в Донбассе. Эксперт задался вопросом, как долго Зеленскому удастся пробыть на посту после того, когда люди начнут понимать это.

Накануне Меркурис заявил, что Зеленский предал военнослужащих Вооруженных сил Украины, поздно отдав приказ покинуть город Угледар в Донецкой народной республике.

Ранее Меркурис заявил, что Зеленский готовится к собственному побегу на Запад вместо переговоров.