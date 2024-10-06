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В пакистанском аэропорту произошел взрыв

Geo: в Пакистане произошел взрыв в районе международного аэропорта имени Джинны

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Mohammed Othman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Взрыв произошел в районе международного аэропорта имени Джинны в пакистанском городе Карачи. Об этом сообщает телеканал Geo.

Несколько человек пострадали, одного не удалось спасти. По информации источника, к возгоранию расположенных поблизости автомобилей привел взрыв автоцистерны. Власти подозревают, что сработало самодельное взрывное устройство. На место ЧП прибыли пожарные и правоохранительные органы.

22 сентября произошел подрыв мины вблизи автомобиля сопровождения посла России в Пакистане. Целью атаки был кортеж с иностранными дипломатами, в числе которых был посол РФ Альберт Хорев. Взрыв прогремел около автомобиля сопровождения. Все сотрудники дипмиссии в безопасности и направились в Исламабад.

В начале сентября на границе Афганистана и Пакистана в провинции Хост возобновились вооруженные столкновения между радикальным движением «Талибан» (организация запрещена в России) и пограничными войсками Пакистана. СМИ сообщали, что в боях задействованы тяжелые вооружения.

Ранее генсек ООН призвал прекратить страдания на Ближнем Востоке.

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