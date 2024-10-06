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На Украине раскрыли отношение Запада к действиям ВСУ в Курской области

Экс-полковник СБУ Стариков: Запад смеется над действиями ВСУ в Курской области

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Belkin Alexey/NEWS.ru/Global Look Press

Полковник  Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке  Олег Стариков  утверждает, что западные страны уже смеются над стремлением  Украины  перехватить инициативу в конфликте с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

Стариков отметил, что западные государства смеются над действиями Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области.

По его словам, конфликты ведутся «по законам войны, а не по сценариям для фильмов».

6 октября экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что президент Украины Владимир Зеленский атакой на Курскую область в три раза ускорил продвижение российских войск в Донбассе.

5 октября российские войска отразили две атаки подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые пытались прорваться через границу РФ в направлении села Новый Путь Курской области.

Накануне российское военное ведомство сообщало, что российский истребитель Су-34 при помощи авиабомб с управляемым модулем планирования и коррекции уничтожил в приграничном районе Курской области личный состав и опорный пункт ВСУ.

Ранее Зеленский заявил, что ВСУ вторжением в Курскую область «мотивируют» Запад помогать Киеву.

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Атаки на Курскую область
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