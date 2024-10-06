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ВС России нанесли удары по двум пунктам боевиков в Сирии

ЦПВС: ВКС России ударили по двум пунктам базирования боевиков в Сирии

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Ghaith Alsayed/AP

Российские Воздушно-космические силы (ВКС) в Сирии ударили по двум пунктам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф. Об этом на брифинге сообщил замруководителя центра РФ по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), капитан первого ранга Олег Игнасюк.

По его словам, за прошедшие сутки террористы четыре раза обстреляли правительственные войска Сирии в Идлибской зоне деэскалации.

«Командованием вооруженных сил Сирии при поддержке российской группировки войск (сил) продолжается проведение разведывательно-поисковых действий в горно-пустынных районах провинций Хомс и Дейр-эз-Зор», — отметил Игнасюк.

30 сентября 2015 года РФ начала военную операцию в Сирии, что не позволило проникшим на ее территорию формированиям «Исламского государства» (организация запрещена в России) взять Дамаск. Активная фаза военной операции закончилась через два года, тогда же основная часть ВС РФ покинула Сирию. Российские военные остались только на авиабазе Хмеймим и в пункте материально-технического обеспечения в Тартусе, которые Москва арендовала на 49 лет. Представитель Кремля Дмитрий Песков объяснял, что российские силы находятся в Сирии по просьбе руководства страны, чтобы обеспечить территориальную целостность и суверенитет республики. По его словам, после политического урегулирования иностранные формирования должны будут покинуть Сирию.

Ранее Израиль ударил по позициям сирийской армии в провинции Хомс.

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