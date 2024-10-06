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Сирийская система ПВО отражает атаку в провинции Хомс

Al Akhbar: система ПВО отражает атаку в провинции Хомс

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N_elWatan/X (Бывш. Twitter.com)

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отражают атаку в провинции Хомс. Об этом сообщает телеканал Al Akhbar.

В публикации отмечается, что системы ПВО реагируют на вражеские цели в центральном регионе.

Днем 6 октября сообщалось, что Израиль атаковал промышленное предприятие в провинции Хомс в центральной части Сирии.

Накануне канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что мир на Ближнем Востоке кажется «как никогда далеким» спустя год после проникновения палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа в Израиль.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября 2023 года, когда тысячи вооруженных сторонников ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Целью ответной операции Израиля стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы Газы.

Ранее в США заявили, что Нетаньяху уничтожает Газу американским оружием.

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