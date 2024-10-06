Украинские формирования за все время боевых действий в Курской области потеряли более 20,8 тыс. солдат. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства обороны РФ.

Из заявления следует, что только за минувшие сутки потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в российском регионе превысили 200 военных.

«Уничтожено семь единиц техники, в том числе артиллерийское орудие, три миномета, два автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен», — добавили в ведомстве.

Там уточнили, что всего в Курской области было ликвидировано свыше 20,8 тыс. украинских бойцов. Более того, с момента вторжения подразделения ВСУ лишились сотен единиц техники.

По информации министерства, в том числе российские солдаты вывели из строя 136 танков и 98 бронетранспортеров. Вместе с ними украинские формирования лишились 584 автомобилей, 66 боевых машин пехоты, 171 артиллерийского орудия и 885 боевых бронированных машин.

За аналогичный промежуток времени бойцам Вооруженных сил РФ удалось уничтожить 45 станций радиоэлектронной борьбы, 22 единицы инженерной и иной техникой, а также 33 пусковые установки реактивных систем залпового огня (РСЗО). В том числе речь идет о шести комплексах MLRS и восьми комплексах HIMARS.

Только этим список вооружений ВСУ, выведенных из строя в рамках боев в Курской области, не ограничивается. При этом операция по уничтожению украинских подразделений на территории региона продолжается, уточнили в ведомстве.

Ранее российские военные ликвидировали польских наемников в Курской области.