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Российские Ка-52М ударили по ВСУ в курском приграничье

Минобороны: Ка-52М ударили по живой силе и технике ВСУ в курском приграничье

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Минобороны РФ

В курском приграничье российские вертолеты Ка-52 ударили по живой силе и бронетехнике ВСУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

По данным ведомства, информация о силах противника была получена от разведки.

«После применения авиационных средств поражений экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на площадку вылета», — заявили в Минобороны.

Согласно докладу авианаводчика, цели ударов были уничтожены.

5 октября в приграничье Курской области экипаж вертолета Ми-28НМ тоже ликвидировал личный состав и технику Вооруженных сил Украины. Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника. После поражения сил ВСУ Ми-28НМ вернулся на площадку вылета.

С 6 августа ВС РФ ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции. Президент РФ Владимир Путин 12 августа заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР и ЛНР, а также пообещал «достойный ответ» Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее сообщалось, что ожидает ВСУ спустя два месяца вторжения в Курскую область.

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Атаки на Курскую область
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