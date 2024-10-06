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В Израиле перехватили снаряд, выпущенный с территории сектора Газа

ЦАХАЛ: военные в Израиле перехватили снаряд, летевший со стороны сектора Газа

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Dylan Martinez/Reuters

Израильские военные зафиксировали попытку обстрела территории страны со стороны сектора Газа. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В заявлении уточняется, что из северных районов палестинского анклава в сторону Израиля было выпущено сразу несколько снарядов. В тот момент на территории населенных пунктов, которые расположены около границы, работали сирены воздушной тревоги.

«Один боеприпас был перехвачен, а остальные — упали на открытой местности», — подчеркнули в пресс-службе.

6 октября представители бригад «Аль-Кудс», которые представляют собой военное крыло палестинской группировки «Исламский джихад» (организация запрещена в России), сообщили об обстреле израильского города Ашкелон. По их словам, это была ракетная атака.

Кроме того, ударам подверглись еще несколько населенных пунктов в Израиле. Речь идет о поселениях, которые находятся недалеко от границы с сектором Газа.

Утром в тот же день телеканал Al Mayadeen рассказал, что истребители ЦАХАЛ в течение нескольких часов нанесли более 60 авиационных ударов по территории палестинского анклава. Целью стали его северные районы.

Ранее израильские военные атаковали здание агентства ООН по помощи беженцам в секторе Газа.

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