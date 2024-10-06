Военное крыло «Исламского джихада» заявило о ракетном обстреле Израиля

Бригады «Аль-Кудс» (военное крыло палестинской группировки «Исламский джихад» (организация запрещена в России)) сообщили, что обстреляли ракетами израильский город Ашкелон и несколько поселений около границы с сектором Газа. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы обстреляли ракетным залпом Ашкелон и поселения около Газы», — отмечается в заявлении бригад.

Несколькими часами ранее ливанское движение «Хезболла» сообщило, что атаковало беспилотниками израильскую базу к югу от города Хайфа.

В ночь на 6 октября издание The Times of Israel сообщало, что самолеты ВВС Израиля ударили по южному пригороду Бейрута. Телеканал Al Hadath уточнял, что несколько взрывов произошли поблизости от международного аэропорта ливанской столицы, в то время как там продолжали выполняться рейсы, эвакуирующие людей.

23 сентября Израиль объявил о начале «упреждающей наступательной операции» в Ливане под кодовым названием «Стрелы севера». По заявлению ЦАХАЛ, ее целью является инфраструктура «Хезболлы», которую шиитская группировка строила последние 20 лет.

Ранее премьер Ливана призвал надавить на Израиль для прекращения огня.