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В Великобритании объяснили, почему ВСУ не смогут отступить из Курахово

Меркурис: ВСУ не могут отступать из Курахово из-за водохранилища

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Stringer/Reuters

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) не смогут отступить на север из города Курахово, который окружают российские войска. Об этом утверждает британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

По его словам, украинские войска не смогут отступить, так как на их пути находится Кураховское водохранилище.

Меркурис утверждает, что российская сторона вплотную подходит к населенным пунктам вокруг города. Это ставит Курахово под угрозу окружения, добавил он.

6 октября заместитель командира штурмового подразделения «Южной» группировки войск с позывным «Юрист» заявил, что взятие под контроль населенного пункта Максимильяновка позволит сделать район плацдармом для операции Вооруженных сил (ВС) России на Кураховском направлении.

Военнослужащий добавил, что на текущий момент Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются «огрызаться» на Кураховском направлении, но всех их усилия пресекаются российскими войсками. В частности, ВС РФ отрезают пути снабжения украинской армии, а также перекрывают им коридоры для подхода живой силы и ротации на линии боевого соприкосновения, уточнил «Юрист».

Ранее в США заявили о небывалой скорости продвижения РФ в Донбассе.

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