ВВС Израиля нанесли удары поблизости от объекта ЮНЕСКО

Истребители ВВС Израиля ударили ракетами по объекту шиитской организации «Хезболла» в городе Баальбек на востоке Ливана, передает Al Jadeed.

По данным канала, во время налета силы Израиля атаковали здание, расположенное в 600 м от развалин античного храмового комплекса, который был построен в I–III веках н. э.

Баальбек находится в 90 км от Бейрута. Его окрестности считаются одним из основных оплотов формирований «Хезболлы». Древний город Баальбек (Гелиополь) в 1984 году был признан шедевром человеческого созидательного гения и включен в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

23 сентября Израиль объявил о начале «упреждающей наступательной операции» в Ливане под кодовым названием «Стрелы севера». По заявлению ЦАХАЛ, ее целью является инфраструктура «Хезболлы», которую шиитская группировка строила последние 20 лет.

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