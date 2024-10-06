В КСИР заявили о готовности к любому сценарию войны с Израилем

Иранское командование составило несколько планов на случай, если Тегерану предстоит война с Израилем. Об этом заявил командующий ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) контр-адмирал Алиреза Тангсири, сообщает Al-Alam.

Он отметил, что Иран ведет подготовку к «любой ситуации», так как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху «играет с огнем».

«У нас есть планы на любой случай. <...> Мы cпланировали конфликт с врагом», — заявил он.

4 октября заместитель командующего силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) адмирал Али Фадави заявил, что Иран нанесет удары по израильским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) и газовым месторождениям, если Израиль атакует иранскую территорию.

1 октября ЦАХАЛ сообщил о запуске иранских ракет по Израилю. СМИ писали, что Иран нанес удар несколькими «волнами» ракет, при этом в первой «волне» атаки зафиксировано не менее 100 ракет.

Ранее сообщалось, что США могут ужесточить санкции против Ирана.