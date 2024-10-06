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Израиль передал Украине систему оповещения о ракетных ударах

Посол Бродский: Израиль передал Киеву обещанную систему оповещения об ударах

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Yeongsik Im/Shutterstock/FOTODOM

Тель-Авив передал Киеву обещанную систему раннего оповещения о ракетных ударах, заявил чрезвычайный и полномочный посол Израиля на Украине Михаэль Бродский. Об этом сообщает издание «Дзеркало тижня».

У дипломата поинтересовались, почему система еще не заработала. Бродский отметил, что по данному вопросу следует обратиться к украинской стороне. Все обязательства, данные Израилем, были выполнены, добавил он.

Посол также подтвердил, что Тель-Авив принял решение снять с вооружения системы Patriot, переданные США в начале 1990-х годов. Бродский не смог ответить, следует ли Киеву рассчитывать на получение зенитных ракетных комплексов.

В июне Израиль выступил против передачи Украине имеющихся в распоряжении еврейского государства систем Patriot на фоне обострения отношений с ливанским движением «Хезболла».

В январе постоянный представитель Израиля при Организации Объединенных Наций Гилад Эрдан заявил, что Иерусалим работает над передачей Украине систем раннего предупреждения о ракетных ударах и атаках БПЛА.

Ранее офис Нетаньяху отказался комментировать возможную поставку Patriot Украине.

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