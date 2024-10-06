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На фронте погиб зять убитого во Львове украинского депутата Фарион

Зять убитого экс-депутата Рады Фарион Василий Особа погиб на фронте

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Alina Smutko/Reuters

Зять убитого бывшего депутата Верховной рады Украины Ирины Фарион Василий Особа погиб на фронте. Об этом сообщается в Telegram-канале «Страна.ua», ссылаясь на жену Василия Софию Семчишин.

Особа воевал в составе бригады Национальной гвардии Украины «Рубеж».

Гибель затя Фарион подтвердил лидер партии «Свобода» Олег Тягнибок на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Уточняется, что Особа погиб в ходе боев на северском направлении.

Покушение на экс-депутата Рады произошло 19 июля. Фарион выстрелили в область виска около ее дома. Ответственность за покушение на экс-депутата Верховной рады Украины взяла на себя неонацистская группировка.

Задержанный по делу о покушении на Фарион родился 3 апреля 2006 года. Выяснилось, что он играл в днепровской футбольной команде, которая действовала при местной детско-юношеской спортивной школе (ДЮСШ).

В июле сообщалось, что подозреваемый в убийстве националистки Ирины Фарион житель Днепропетровска Вячеслав Зинченко придерживается проукраинских взглядов.

Ранее Зинченко показал язык дочери Фарион.

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