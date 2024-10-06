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Российские войска уничтожили гаубицу Caesar и четыре склада ВСУ в ДНР

Минобороны: ВС РФ поразили гаубицу Caesar и четыре склада ВСУ в ДНР

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Евгений Биятов/РИА Новости

Подразделения «Южной» группировки войск уничтожили гаубицу Caesar и четыре склада Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Помимо этого, Вооруженные силы (ВС) России нанесли поражение 23-й, 30-й, 33-й, 54-й механизированным, 143-й пехотной, 5-й штурмовой бригадам ВСУ, а также 1-й бригаде нацгвардии. По данным ведомства, атаки проходили в районах населенных пунктов Ступочки, Северск, Миньковка, Зализнянское и Часов Яр.

Всего потери украинской армии в зоне ответственности «Южной» группировки войск, по информации министерства, составили до 530 солдат, две боевые бронированные машины «Козак», гаубица FH-70, два орудия М119 и самоходная артиллерийская установка Krab.

Из этой же сводки следует, что российские силы противовоздушной обороны сбили за сутки 68 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа ВСУ. Также средства ПВО сбили три реактивных снаряда HIMARS.

Ранее российский лейтенант под обстрелами захватил и удержал пулеметное гнездо ВСУ.

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