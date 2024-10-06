Израиль атаковал дом в южном пригороде Бейрута

Самолеты ВВС Израиля утром 6 октября нанесли удары по жилому многоэтажному дому в южном пригороде Бейрута. Об этом сообщает ливанское агентство NNA, передает РИА Новости.

«Авиаудар нанесен по дому рядом с АЗС между Лейляки и Мрейджи», — говорится в публикации.

В ночь на 6 октября авиация Израиля нанесла более десяти ударов по южному пригороду Бейрута, в том числе по зданиям, которые находятся на расстоянии около 2 км от международного аэропорта имени Рафика Харири.

Кроме того, военно-воздушные силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) за последние несколько часов нанесли более 60 авиаударов по сектору Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября 2023 года, когда тысячи вооруженных сторонников ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Целью ответной операции Израиля стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы Газы.

Ранее в США заявили, что Нетаньяху уничтожает Газу американским оружием.