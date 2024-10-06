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Число жертв израильских ударов по школе и мечети в секторе Газа увеличилось

Al Jazeera: число погибших от удара в Дейр-эль-Балах выросло до 24 человек

В секторе Газа число погибших от ударов Израиля по школе имени Ибн Рушда и мечети Аль-Акса в Дейр-эль-Балах выросло до 24 человек. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

По данным телеканала, в мечети находились беженцы. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) со своей стороны заявила, что произвела «точечный удар» по боевикам палестинского движения ХАМАС, которые, по их мнению, прятались внутри здания. Израильские военные утверждали, что ХАМАС использовал мечеть в качестве командного пункта. В итоге после удара по мечети 24 человека не выжили, а еще 93 — получили ранения.

По данным пресс-службы правительства сектора Газа, в школе также прятались беженцы, но пока число жертв и раненых там не поступало.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что начала новую операцию в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа. По информации ЦАХАЛ, в районе населенного пункта зафиксировали присутствие террористов и террористической инфраструктуры.

Ранее израильский журналист рассказал, почему страна «увязает в трясине Газы».

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