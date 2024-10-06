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В Ленинградском полку делают боеприпасы для дронов в подземной лаборатории

Подземная лаборатория Ленинградского полка готовит боеприпасы для БПЛА

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Подземная лаборатория Ленинградского полка ведет подготовку беспилотных летательных аппаратов к воздушным дуэлям, сообщает РИА Новости.

«Основной деятельностью нашего лабораторного комплекса является разработка и производство боеприпасов для FPV и сбросов с более мелких дронов», — рассказал один из военнослужащих.

По его словам, в лаборатории производят собственные разработки, которые применяют не только в своем подразделении, но и на других направлениях.

Военнослужащие рассказали, что могут позволить себе «научную, изыскательную работу», так как в лаборатории представлена 3D-печать. В частности, там производят «ноги» для квадрокоптера, которыми он может потенциально сбивать дроны противника в воздухе.

Также там отметили, что в подразделениях уже существуют дроны-истребители для того, чтобы сбивать другие беспилотники.

Накануне сообщалось, что в сети появилось видео уничтожения российского тяжелого ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) С-70 «Охотник». По предварительным данным, беспилотный летательный аппарат был сбит ракетой «воздух-воздух» истребителя.

Ранее Путин открыл инновационный колледж для операторов БПЛА.

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