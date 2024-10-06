Средства ПВО ночью сбили четыре беспилотника над российскими регионами

Средства противовоздушной обороны (ПВО) ночью уничтожили четыре беспилотника над российскими регионами. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

По данным ведомства, два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) были сбиты над территорией Курской области, а над Белгородской и Воронежской областями уничтожены по одному дрону.

Утром 6 октября губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал об уничтожении одного украинского БПЛА над территорией региона.

Вечером 5 октября МЧС России сообщало, что в Никитовском районе Горловки Донецкой народной республики украинский дрон атаковал пожарную часть. Незадолго до этого губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявлял, что в регионе из-за масштабной атаки беспилотных летальных аппаратов пострадали два человека — мужчина и женщина.

Ранее в сети появилось видео уничтожения БПЛА «Охотник».