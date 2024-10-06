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Израиль нанес более 60 авиаударов по сектору Газа

Al Mayadeen: Израиль в последние часы нанес более 60 авиаударов по сектору Газа

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Ronen Zvulun/Reuters

Военно-воздушные силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) за последние несколько часов нанесли более 60 авиаударов по сектору Газа. Об этом сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen.

По данным журналистов, атакам ЦАХАЛ подверглись северные районы региона. Удары произошли за сутки до годовщины нападения радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль.

В ночь на 6 октября пресс-служба Армии обороны Израиля сообщала об ударе по командным центрам ХАМАС в районе города Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября 2023 года, когда тысячи вооруженных сторонников ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Целью ответной операции Израиля стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы Газы.

Ранее в США заявили, что Нетаньяху уничтожает Газу американским оружием.

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