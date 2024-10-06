В Брянской области уничтожили украинский беспилотник

В Брянской области дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БпЛА по территории Брянской области», — заявил губернатор.

По его словам, силы ПВО сбили летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте.

Накануне пожарная часть в Никитовском районе Горловки в Донецкой народной республике (ДНР) была атакована беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) ВСУ. В МЧС подчеркнули, что украинские дроны весь вечер кружили над подразделением в Никитовском районе города. В МЧС добавили, что беспилотники трижды сбросили боеприпасы на территорию пожарной части.

В ночь на 5 октября стало известно, что здание администрации Горловки загорелось после атаки трех дронов-камикадзе. Возгорание произошло на четвертом и пятом этажах здания.

Ранее жительница Горловки рассказала о ранении детей при обстреле ВСУ.