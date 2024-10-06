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Боец ВС России рассказал, что наемники прячутся за солдатами ВСУ

Боец ВС России: наемники НАТО пускают солдат ВСУ вперед для разминирования

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Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Иностранные наемники из стран — членов блока НАТО, действуя в качестве заградотрядов, отправляют украинских солдат перед собой. Об этом сообщил разведчик с позывным «Пух», пишет РИА Новости.

«Ну в основном наемники запускают первых, запускают украинцев. Как пушечное мясо для разведки. А там дальше заходят сами… Работают трусливо, допустим, но… как заградотряды», — сказал он.

Отмечается, что разведчик с позывным «Пух» был награжден орденом «Мужества» за героизм, проявленный им при обороне населенного пункта Крынки на левом берегу Днепра.

Недавно сообщалось, что наемники из Грузии и Польши, воюющие на стороне ВСУ, похитили мирного жителя села Черкасское Поречное Курской области и держали его в подвале.

Незадолго до этого сообщалось, что Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно осудил на 10 лет колонии строгого режима наемника Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Израиля Дениса Десяткина.

Ранее российские десантники нанесли удары по наемникам ВСУ на Херсонском направлении.

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