В Германии раскрыли, какие земли потеряет Украина этой зимой

Потеря Угледара открывает для Вооруженных сил России возможность освободить всю территорию Донецкой народной республики (ДНР) уже этой зимой. Такое мнение высказал полковник немецкого бундесвера в отставке Ральф Тиле в своей статье для Focus.Online.

По словам экс-полковника, после освобождения Угледара российские войска продолжают наступление в Донбассе, в том числе в направлении Красноармейска, который тоже имеет большое стратегическое значение.

«Русские находятся неподалеку и укрепляют свои атакующие позиции. Покровск (украинское название Красноармейска — «Газета.Ru»), вероятно, тоже долго не удастся удержать», — заявил военный эксперт.

По словам Тиле, в текущих реалиях Вооруженные силы Украины обязаны перейти к долгосрочной обороне, о каких-либо наступательных операциях не следует говорить. Экс-полковник подчеркнул, что в условиях нынешних боевых действий Украина «должна вести еще более ожесточенную борьбу». Что касается возвращения под свой контроль освобожденных Россией территорий, то эта перспектива отдалилась еще дальше, указал Тиле.

Также экс-полковник отметил, что после того, как президент Украины Владимир Зеленский вернулся после встречи со своим американским коллегой Джо Байденом без удовлетворения своих важнейших требований, контроль Украины над Донецкой областью «может сойти на нет уже будущей зимой».

3 октября Минобороны России сообщило, что российские подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль населенный пункт Угледар. Военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов объяснял, что взятие этого города в ДНР стало переломным моментом в ходе спецоперации.

Ранее в Британии объяснили переход Угледара под контроль ВС РФ.