Российские войска уничтожили БМП и блиндаж ВСУ под Угледаром одним ударом

Расчет самоходной гаубицы «Акация» сумел одним выстрелом уничтожить боевую машину пехоты (БМП) и блиндаж Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Угледаром. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

«Расчеты 152-миллиметровых самоходных артиллерийских гаубиц 2С3 «Акация» подразделений артиллерии группировки войск «Восток» уничтожают живую силу и технику, укрепления ВСУ», — говорится в публикации.

По данным оборонного ведомства, российские бойцы среди прочего оказывают огневую поддержку действиям штурмовых подразделений на Южно-Донецком направлении фронта.

В минобороны добавили, что в ходе выполнения огневой задачи одному из расчетов САУ «Акация» удалось одним выстрелом 152-миллиметрового осколочно-фугасного артиллерийского снаряда уничтожить блиндаж украинских бойцов, а также находившуюся рядом с ним БМП противника.

До этого сообщалось, что расчет реактивной системы залпового огня «Ураган» группировки «Юг» ликвидировал пункт временной дислокации и склад боекомплекта ВСУ на Северском участке фронта в Донбассе.

Ранее Минобороны показало видео с работой РСЗО «Ураган» в Херсонской области.