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Российские бойцы сообщили об эвакуации 20 человек из освобожденной Обуховки

Минобороны: ВС РФ эвакуировали 20 человек из Обуховки в Курской области

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Морские пехотинцы из состава Северной группировки войск вывели в безопасный район 20 жителей села Обуховка в Курской области. Об этом рассказал заместитель командира роты с позывным «Жека», передает ТАСС.

«Мы вывели 20 гражданских, среди которых даже был новорожденный ребенок», — рассказал боец.

«Жека» пояснил, что в момент захода в Обуховку непосредственно в близости с российскими позициями проживала женщина, которая была на девятом месяце беременности.

По словам военнослужащего российской армии, основное оставшееся население Обуховки составляли пожилые люди. Всем жителям на месте была оказана необходимая медицинская помощь.

После вторжения Вооруженных сил Украины в Курскую область в начале августа свыше 150 тысяч россиян были вынуждены бросить свои дома и бежать от линии фронта. Несколько сотен из них вывезли в Московскую область и расселили по детским лагерям. Корреспондент «Газеты.Ru» посетила подмосковную «Дружбу» и узнала жителей региона, в каких условиях они живут второй месяц и чего ждут дальше.

Ранее в Курской области житель ползком спасался от ВСУ.

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