Морские пехотинцы из состава Северной группировки войск вывели в безопасный район 20 жителей села Обуховка в Курской области. Об этом рассказал заместитель командира роты с позывным «Жека», передает ТАСС.

«Мы вывели 20 гражданских, среди которых даже был новорожденный ребенок», — рассказал боец.

«Жека» пояснил, что в момент захода в Обуховку непосредственно в близости с российскими позициями проживала женщина, которая была на девятом месяце беременности.

По словам военнослужащего российской армии, основное оставшееся население Обуховки составляли пожилые люди. Всем жителям на месте была оказана необходимая медицинская помощь.

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