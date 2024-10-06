Переданная на вооружение Вооруженным силам Украины (ВСУ) бронетехника стран-членов НАТО, включая танки и БМП Bradley, была замечена на правом берегу Днепра на Херсонском направлении. Об этом РИА Новости рассказал разведчик из добровольческого отряда группировки войск «Днепр» с позывным «Пух».

«Работают очень и минометные расчеты, и польский миномет, который бесшумный, которого не слышно, и танки. Из бронетехники у нас там видели в поселке Bradley», — сообщил военнослужащий.

По словам «Пуха», российские военнослужащие заметили действительно большое скопление техники Североатлантического альянса на правом берегу Днепра.

Как сообщает агентство, боец добровольческого отряда группировки войск «Днепр» был награжден орденом «Мужества» за героизм, который тот проявил при обороне населенного пункта Крынки на левом берегу Днепра.

Накануне стало известно, что в освобожденном российскими войсками Угледаре подразделения Вооруженных сил РФ обнаружили и захватили образцы западной военной техники и вооружений. Сообщалось, что в частности речь шла о польских бесшумных минометах, американских и турецких автоматических гранатометах, а также о различном стрелковом вооружении.

Ранее Сырский назвал ситуацию на фронте очень сложной для ВСУ.