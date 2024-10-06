В Винницкой области Украины произошли взрывы

В Винницкой области Украины на фоне воздушной тревоги произошли взрывы. Об этом сообщает украинский телеканал ТСН.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в данном регионе звучит сигнал воздушной тревоги. Тревога также действует в Киеве, Киевской, Житомирской, Одесской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях Украины.

Поздно вечером 5 октября мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил о взрывах в городе. Украинское издание «Страна.ua» cо ссылкой на местные паблики написала о сильном взрыве и прилете в городе.

Также накануне поздно вечером взрывы раздались в Киеве. Кроме Одессы и Киева, сообщалось о взрывах в Харькове.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Западе оценили эффективность российских авиабомб.