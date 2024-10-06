Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Раскрыта цель удара ВВС Израиля на южной окраине Бейрута

ТАСС: ВВС Израиля уничтожили бензохранилище «Хезболлы» на южной окраине Бейрута

close
Amr Abdallah Dalsh/Reuters

Истребители израильских ВВС нанесли по меньшей мере восемь точечных ударов по подземным объектам и складам шиитской организации «Хезболла» на южной окраине Бейрута. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента.

По данным источника, «город оглушила в ночные часы серия мощных взрывов». Корреспондент сообщает, что, по словам очевидцев, было уничтожено бензохранилище шиитских отрядов в квартале Эль-Амрусия, который находится между предместьем Шуэйфат и районом Харет-Хорейк — основной базой сторонников «Хезболлы» на юге Бейрута.

Как пишет агентство, израильские ВВС находятся в небе над столицей и продолжаются атаковать наземные цели. Истребители израильской армии делают заходы над городом на низкой высоте.

В тот же день 14-й канал со ссылкой на источники в США сообщал, что Израиль в ближайшие часы, вероятно, нанесет удары возмездия по Ирану.

Накануне премьер Израиля Биньямин Нетаньяху опубликовал обращение к нации, в котором заявил о праве и обязанности Израиля ответить на атаку Ирана.

Ранее ЦАХАЛ нанес ракетные удары по офисам «Хезболлы» в Бейруте.

Все новости на тему:
Операция Израиля в Ливане
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами