Раскрыта цель удара ВВС Израиля на южной окраине Бейрута

Истребители израильских ВВС нанесли по меньшей мере восемь точечных ударов по подземным объектам и складам шиитской организации «Хезболла» на южной окраине Бейрута. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента.

По данным источника, «город оглушила в ночные часы серия мощных взрывов». Корреспондент сообщает, что, по словам очевидцев, было уничтожено бензохранилище шиитских отрядов в квартале Эль-Амрусия, который находится между предместьем Шуэйфат и районом Харет-Хорейк — основной базой сторонников «Хезболлы» на юге Бейрута.

Как пишет агентство, израильские ВВС находятся в небе над столицей и продолжаются атаковать наземные цели. Истребители израильской армии делают заходы над городом на низкой высоте.

В тот же день 14-й канал со ссылкой на источники в США сообщал, что Израиль в ближайшие часы, вероятно, нанесет удары возмездия по Ирану.

Накануне премьер Израиля Биньямин Нетаньяху опубликовал обращение к нации, в котором заявил о праве и обязанности Израиля ответить на атаку Ирана.

Ранее ЦАХАЛ нанес ракетные удары по офисам «Хезболлы» в Бейруте.