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ЦАХАЛ нанес ракетные удары по офисам «Хезболлы» в Бейруте

Al Hadath: Израиль нанес четыре ракетных удара по южной окраине Бейрута

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Violeta Santos Moura/Reuters

Израильские истребители нанесли четыре удара по объектам ливанской шиитской организации «Хезболла» в южном предместье Бейрута. Об этом сообщает Al Hadath.

По данным телеканала, цели Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) находились в предместье Шуэйфат, а в атакованных зданиях в кварталах Харет-Хорейк и Эль-Амрусия на южной окраине ливанской столицы якобы размещались офисы «Хезболлы».

Перед ударами по оплоту «Хезболлы» ЦАХАЛ призвал жителей Бейрута эвакуироваться. Представитель армии Израиля Авичая Адраи обратился в жителям пригорода на арабском языке в соцсети X, прикрепил в посту снимок района и призвал их не менее чем на 500 м удалиться от указанных зданий.

23 сентября Израиль объявил о начале «упреждающей наступательной операции» в Ливане под кодовым названием «Стрелы севера». По заявлению ЦАХАЛ, ее целью является инфраструктура «Хезболлы», которую шиитская группировка строила последние 20 лет.

Ранее в Израиле пообещали «Хезболле» «сюрпризы».

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Операция Израиля в Ливане
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