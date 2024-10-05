Во Франции связали поддержку Украины со своим авторитетом в Европе

Поддержка Украины со стороны Франции основана не на альтруизме, а на стремлении поддерживать авторитет Парижа в Европе. Об этом заявил министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад в интервью газете Le Journal du Dimanche.

«Мы поддерживаем Украину не из альтруизма. Мы защищаем наши национальные интересы и интересы безопасности», — заявил министр-делегат.

По словам Аддада, когда Россия выйдет победителем из конфликта на Украине, это напрямую скажется на стоимости энергоносителей, а также продовольствия и сельскохозяйственных товаров по всему миру. Французский чиновник считает, что это повлияет и на французский оборонный авторитет в Европе, поскольку, как утверждает Аддад, в ходе украинского конфликта решается не только вопрос безопасности стран Восточной Европы, но и доверия к Франции со стороны ее европейских партнеров.

Также министр-делегат отметил, что Париж «решил подтолкнуть» своих партнеров к расширению военной поддержки Киева, включив в поставки танки, дальнобойные вооружения и средств противовоздушной обороны. Как утверждает Аддад, развивая дискурс по поводу европейского суверенитета, а также создания ряда преференций для оборонной промышленности стран Европы, Париж хочет показать, что эти меры позволят «защитить всех партнеров».

До этого глава минобороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что германо-французский концерн KNDS заключил с украинскими властями соглашение о поставке 12 самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar.

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