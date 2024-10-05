Российские бойцы создали «мешок» для ВСУ у Купянска

Российская армия создала первый «мешок» для Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Купянска в Харьковской области. Об этом пишет Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

«Ситуация по сравнению с другими направлениями не критична, но не в пользу ВСУ. Речь не идет сейчас о внезапном прорыве или наращивании большого кулака для удара, а о постепенном продвижении», — говорится в публикации.

По данным военкоров, продолжая вести боевые действия в регионе, Вооруженные силы России планируют создать неудобные условия для ВСУ и постепенно сужать «мешок». Таким образом, в ближайшее время на участке могут появиться еще три «мешка».

«Огневой мешок» — это район местности, который до этого был назначен путем пристрелки вооружения, подготовки личного состава армии для ведения по нему массированных и сосредоточенных огневых ударов с двух или трех сторон.

«Огневой мешок», как форма организации огня обычно используется в оборонительных боях в целях уничтожения вклинившихся частей противника. Такая тактика считается одним из наиболее эффективных способов противотанковой обороны. Как следствие, одновременное ведение огня с нескольких направлений не оставляет экипажам бронемашин возможности, путем маневра, подставить под огонь наиболее защищенные части своей техники. В результате это значительно повышает результативность огневого воздействия.

До этого военный эксперт Андрей Марочко сообщал, что бойцы Вооруженных сил России заняли новые рубежи в ходе боев на Купянском направлении. По его словам, за минувшие сутки российские военные штурмовали позиции ВСУ на участке фронта шириной порядка 50 километров.

Ранее украинский эксперт оценил возможность остановить продвижение ВС РФ в районе Купянска.