Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские бойцы создали «мешок» для ВСУ у Купянска

«РВ»: ВС России создали первый «мешок» для ВСУ у Купянска

close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Российская армия создала первый «мешок» для Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Купянска в Харьковской области. Об этом пишет Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

«Ситуация по сравнению с другими направлениями не критична, но не в пользу ВСУ. Речь не идет сейчас о внезапном прорыве или наращивании большого кулака для удара, а о постепенном продвижении», — говорится в публикации.

По данным военкоров, продолжая вести боевые действия в регионе, Вооруженные силы России планируют создать неудобные условия для ВСУ и постепенно сужать «мешок». Таким образом, в ближайшее время на участке могут появиться еще три «мешка».

«Огневой мешок» — это район местности, который до этого был назначен путем пристрелки вооружения, подготовки личного состава армии для ведения по нему массированных и сосредоточенных огневых ударов с двух или трех сторон.

«Огневой мешок», как форма организации огня обычно используется в оборонительных боях в целях уничтожения вклинившихся частей противника. Такая тактика считается одним из наиболее эффективных способов противотанковой обороны. Как следствие, одновременное ведение огня с нескольких направлений не оставляет экипажам бронемашин возможности, путем маневра, подставить под огонь наиболее защищенные части своей техники. В результате это значительно повышает результативность огневого воздействия.

До этого военный эксперт Андрей Марочко сообщал, что бойцы Вооруженных сил России заняли новые рубежи в ходе боев на Купянском направлении. По его словам, за минувшие сутки российские военные штурмовали позиции ВСУ на участке фронта шириной порядка 50 километров.

Ранее украинский эксперт оценил возможность остановить продвижение ВС РФ в районе Купянска.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами